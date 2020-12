L‘incidente di Grosjean, avvenuto nel primo giro dell’ultimo Gran Premio del Bahrain, è ancora negli occhi di tutti. La paura è passata, visto che il pilota domani lascerà l’ospedale in buone condizioni, ma l’inchiesta della FIA va avanti per dare una risposta alle domande ancora in piedi.

Intanto, Jean Todt ha rivelato di aver fatto visita a Grosjean dopo l’incidente, ammettendo di avergli posto una domanda particolare: “sono andato da Grosjean e gli ho detto ‘Allora, ti piace l’Halo?’. Non è stato l’unico ieri a commentare quanto fosse importante. Non mi interessa avere ragione. Desidero partecipare e prendere le decisioni giuste. Se sei convinto di una scelta devi difenderla anche se trovai la resistenza di alcune persone. Nonostante ci siano stati molti commenti negativi da più parti sapevamo che sarebbe stato un miglioramento. Questa è una strada da percorrere. Se non ci fosse stato l’Halo anche l’episodio di qualche anno fa di Charles Leclerc a Spa-Francorchamps avrebbe avuto conseguenze peggiori”.