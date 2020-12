Subito dopo l’incidente di Grosjean era stato l’unico a criticare la regia della Formula 1, colpevole di aver mandato un’infinità di replay prima di conoscere le condizioni del pilota. A distanza di qualche giorno, Daniel Ricciardo non ha cambiato affatto idea, rivelando di aver parlato anche con la moglie di Romain, la quale non ha potuto far altro che dargli ragione.

Questo ha confermato la tesi dell’australiano, come da lui sottolineato in conferenza stampa: “credo che la mia posizione non sia cambiata, e credo che l’inquadratura di Romain che salta fuori dalla macchina e sale sulla macchina medica fosse sufficiente. Mi sentivo come se fosse stato un gesto sconsiderato nei confronti della sua famiglia. Ogni volta che andavamo in garage e cercavamo di scoprire cosa stava succedendo, l’unica cosa che c’era, era un’infinità di replay. Ho incontrato la moglie di Romain, Marion, e lei ha apprezzato i miei commenti e credo che questa sia l’unica conferma di cui avevo bisogno“.