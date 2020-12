Fanno venire davvero i brividi le parole di Charles Leclerc che, a distanza di quattro giorni dall’incidente di Grosjean, è tornato a parlare di quel tremendo episodio che ha lasciato tutti di stucco davanti ai monitor. Il pilota monegasco è stato raggiunto da BBC Sport per ripercorrere quegli interminabili momenti, durante i quali i pensieri sono stati terribili.

“Ho visto il botto negli specchietti, ho capito subito che era davvero grave e ho pensato subito al peggio” le parole di Leclerc. “L’attesa prima di scoprire che Grosjean era scappato all’incendio è sembrata lunga ore. Devo essere onesto, non avevo molte speranze dopo quello che avevo visto negli specchietti, ed ero estremamente preoccupato via radio. Purtroppo non ci sono state notizie fino a quando non sono rientrato ai box. Non credevo che ce l’avrebbe fatta a sopravvivere, soprattutto dopo aver visto le fiamme ancora alte in curva 9″.

Due sms per Grosjean

Charles Leclerc ha deciso di non presentarsi in ospedale da Grosjean, per dargli la possibilità di riposare dopo quanto accaduto in pista. Gli ha però mandato due sms, a cui il francese ha risposto: “dopo l’incidente gli ho mandato due messaggi. Non credo abbia visto il primo perché probabilmente ha ricevuto migliaia di messaggi, mentre al secondo mi ha risposto probabilmente perché riusciva di nuovo a scrivere. In quel momento ero davvero felice che lui stava bene. Non sono andato a trovarlo in ospedale perché mi aspettavo molte persone lì e non volevo disturbarlo“.