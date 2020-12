Sono passati quattro giorni, ma l’incidente di Grosjean continua a far discutere e parlare, essendosi trattato di un evento davvero tremendo.

Dai piloti fino ai telespettatori, tutti si sono impressionati per quanto capitato al francese della Haas, riuscito comunque a non subire danni gravi nonostante sia rimasto ben 28 secondi tra le fiamme. Sull’incidente di Grosjean si sono soffermati a parlare molti piloti, tra cui anche Max Verstappen, ma la confessione più triste l’ha fatta Lewis Hamilton.

Incidente Grosjean, la rivelazione di Hamilton

Le fiamme e la macchina spezzata hanno impressionato e non poco Lewis Hamilton, che ha ammesso anche di aver pensato al ritiro vedendo l’incidente di Grosjean: “sarei un ipocrita se dicessi di no. Però poi bisogna pensare quanto sia importante continuare a rispettare e ad accettare questo sport e i suoi pericoli. Corro da 27 anni e da ragazzino ho visto quanto è successo a Jules Bianchi. Quando avevo nove anni ho visto morire un bambino lo stesso giorno in cui ho vinto una gara. Dunque, sono sempre stato consapevole dei rischi che corro. Di sicuro, però, quando invecchi ti domandi se ne vale la pena, ma non sto pensando di ritirarmi per questo incidente. Non ho alcun timore, sono sicuro che tutti noi torneremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto”.