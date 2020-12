L’incidente di Grosjean ha certamente lasciato un segno indelebile sull’ultimo Gran Premio di Formula 1, tenutosi in Bahrain e vinto senza patemi da Lewis Hamilton.

Le fiamme divampate dopo l’impatto e la divisione in due della Haas hanno lasciato tutti di stucco, soprattutto considerando le conseguenze fisiche quasi nulle riportate dal pilota. Grosjean è rimasto ricoverato poco più di due giorni presso l’ospedale di Manama e oggi, dopo essere uscito, ha rivelato all’Equipe un particolare interessante.

Incidente Grosjean: il gesto di Vettel

Il francese infatti ha ammesso come Sebastian Vettel si sia presentato presso la struttura sanitaria per fargli visita: “Sebastian è venuto a trovarmi lunedì mattina, abbiamo discusso di quanto successo, parlando di un’idea comune sulla formazione dei commissari di pista, ovvero quella di avere gli stessi uomini su tutte le piste del calendario. Chi mi ha salvato era un pompiere militare professionista, che sapeva esattamente cosa stava facendo in quel momento. Mentre ero avvolto dalle fiamme non ho pensato di andare in apnea perché non sapevo come resistere nel fuoco. Ho respirato normalmente. Anzi, non sono nemmeno sicuro di poter resistere 28 secondi in piscina