Un brutto incidente si è verificato oggi a Reinswald in Val Sarentino, Alto Adige, dove un elicottero da turismo si è schianta al suolo dopo essere decollato dall’aeroporto di Bolzano. Sette le persone a bordo, ma per fortuna non ci sono state vittime, solo due feriti lievi, ossia un bambino di 10 anni dolorante alla schiena e un adulto con una contusione alla spalla.

L’incidente

L’elicottero, che era decollato dall’aeroporto di Bolzano, è caduto su un campo innevato vicino Marhof, località in Val Sarentino. Prima che il velivolo prendesse fuoco, le persone a bordo sono riuscite a scappare, salvandosi miracolosamente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco volontari di Campolasta e Reinswald, un’ambulanza della Croce Bianca e l’elicottero d’emergenza Pelikan 2.

Sfoglia la gallery in alto per vedere le foto…