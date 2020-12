Zlatan Ibrahimovic non si smentisce mai, lo svedese è solito usare i social per sbalordire i propri followers e, anche questa volta, pare ci sia riuscito.

Nella serata di oggi, l’attaccante del Milan ha postato un video in cui si vede Zlatan uscire in mutande sulla neve per poi tuffarcisi dentro senza remore. Una follia vera e propria, compiuta presumibilmente in Svezia prima di far rientro in Italia, dove è arrivato nella giornata di oggi insieme alla moglie Helena. A corredo del video anche una particolare didascalia, che conferma la presenza a Sanremo di Ibra: ‘Zanremo ci siamo… perché Sanremo è Zanremo…‘

Il rientro in campo di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic è tornato oggi in Italia per riprendere il programma di recupero in vista del suo ritorno in campo, lo svedese oggi si è sottoposto ad una risonanza che ha confermato come la riabilitazione proceda al meglio. Nei prossimi giorni Zlatan completerà il lavoro di riabilitazione e riatletizzazione sul campo, per tornare presumibilmente in campo contro il Cagliari, saltando così le sfide contro Benevento, Juventus e Torino.