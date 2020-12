Zlatan Ibrahimovic parteciperà al Festival di Sanremo 2021, l’annuncio lo ha dato Amadeus nel corso di una conferenza stampa tenuta nella giornata di oggi, durante la quale lo svedese è stato annunciato come ospite fisso per le cinque serate della kermesse canora.

Un colpo da novanta per il direttore artistico, che già l’anno scorso era riuscito a portare sul palco dell’Ariston niente meno che Cristiano Ronaldo, grazie alla presenza di Georgina Rodriguez. Amadeus ha annunciato che Ibrahimovic non perderà nemmeno una partita del Milan, però già c’è un primo intoppo.

Milan-Udinese

Il Festival di Sanremo 2021 è in programma dal 2 al 6 marzo, cinque serate durante le quali i concorrenti si sfideranno per ottenere la vittoria finale. Zlatan Ibrahimovic ci sarà tutti i giorni, come annunciato da Amadeus: “”posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del ‘Festival di Sanremo’ di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan“. Peccato però che proprio il 3 marzo è in programma Milan-Udinese a San Siro, dunque non è chiaro come faccia Ibrahimovic a essere contemporaneamente a Sanremo e a Milano. Si attendono novità al riguardo, intanto il club rossonero ha drizzato le antenne.