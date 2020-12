“Ho preso il muro fratellì” è stata la frase che lo ha reso celebre, ma stavolta Algero Corretini ha cambiato slogan. “Sono tornato fratellì, vi è piaciuto lo scherzetto? Vi sono mancato?“, era tutta una montatura dunque la storia della sua scomparsa, annunciata anche su ‘Chi l’ha visto?‘ dopo la denuncia della fidanzata Simona, nota con il nome d’arte di Giorgia Roma. L’influencer noto come ‘1727 worldstar‘ è riapparso sui social e ha svelato la verità, ammettendo come si sia trattata di una messa in scena per far parlare di sé. C’è da dire però che i produttori di ‘Chi l’ha visto?‘, pur riportando la notizia, avevano subito sospettato che si potesse trattare di una semplice mossa pubblicitaria.

Le critiche dei followers

Il protagonista del video virale “Ho preso il muro fratellì” ha ammesso il suo piano strategico, posto in essere per apparire qualche secondo in tv. Una mossa che non è affatto piaciuta ai suoi followers su Youtube, che hanno polemizzato nei suoi confronti rivolgendogli anche pesantissime critiche.