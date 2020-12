“Ho preso il muro fratellì“, alzi la mano chi non ha mai sentito questa frase in giro o sui social. Parole divenute virali grazie al celebre video diventato virale nei mesi scorsi, in cui un ragazzo al volante filma con il cellulare un proprio incidente. Ebbene, il protagonista di quella clip è scomparso: si chiama Algero Corretini e la fidanzata ha denunciato la sua sparizione a ‘Chi l’ha visto?’, programma di Rai Tre condotto da Federica Sciarelli.

Le parole della fidanzata

Il protagonista del video ‘ho preso il muro fratellì‘ è scomparso ormai da alcuni giorni, la fidanzata dunque ha deciso di rivolgersi prima alla polizia e poi al famoso programma di Rai Tre: “pensavo che fosse stato arrestato ma invece dalle ricerche fatte ho scoperto che non era così. Non ho fatto denuncia di scomparsa perché ho visto che ha preso due carte di credito e il documento di identità e che dal frigo mancavano anche gli anabolizzanti di cui lui fa uso”.

I dubbi

I produttori di ‘Chi l’ha visto?‘ però non sono così sicuri dell’effettiva scomparsa di Algero Corretini, anzi credono che possa trattarsi di un’altra trovata per attirare l’attenzione. Le ricerche comunque sono iniziate, anche se Federica Sciarelli e i suoi collaboratori non appaiono molto convinti di questa storia e delle parole della fidanzata del ragazzo scomparso.