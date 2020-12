Lewis Hamilton ha chiuso il 2020 con in tasca il settimo titolo mondiale di Formula 1 della sua carriera, contribuendo in maniera importante anche al successo della Mercedes nella classifica Costruttori. Nonostante questo trionfo, il pilota britannico ha terminato la stagione dovendo fare i conti con il Coronavirus, che lo ha obbligato a saltare il GP di Sakhir, prima di tornare in pista per l’appuntamento di Abu Dhabi.

LEGGI ANCHE: F1, Hamilton sminuisce Albon: “la Red Bull adesso è più forte”

Sei chili persi

In occasione dell’ultima gara del Mondiale 2020, Lewis Hamilton non è apparso brillantissimo, chiudendo al terzo posto alle spalle di Max Verstappen e Valtteri Bottas. A pesare sulla prestazione del campione del mondo è stata senza dubbio la cattiva condizione fisica, come ammesso oggi sui social da Lewis, che ha rivelato di aver perso sei chili: “sono dimagrito di sei chili negli ultimi due mesi. Quattro di questi se ne sono andati a causa del Coronavirus. Ho perso tanta massa muscolare. Attualmente il mio punto debole è la forza. Non è un divertimento l’allenamento, ma sono determinato a ritrovare la mia forza ed essere così al 100%. Senza sudore non arrivano risultati”.