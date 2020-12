Lewis Hamilton si riprende la sua Mercedes, il campione del mondo è guarito dal Coronavirus e correrà il GP di Abu Dhabi, dopo aver saltato la gara di Sakhir.

Il britannico ha terminato la quarantena di 10 giorni in Bahrain e poi è risultato negativo ad una serie di tamponi, situazione che gli ha permesso di volare a Yas Marina. Qui Hamilton si è sottoposto ad un altro test, negativo anche questo, per poi completare i protocolli FIA, che gli hanno permesso di accedere al paddock. Lewis dunque scenderà in pista con la Mercedes fin dalle FP1 di domani, mentre Russell tornerà a guidare la Williams insieme a Latifi.

Il comunicato della FIA

La Federazione Internazionale ha annunciato la guarigione di Lewis Hamilton con un comunicato, diramato nel tardo pomeriggio di oggi: “Lewis Hamilton ha superato un numero di test negativi per il Coronavirus. Ha completato i 10 giorni di quarantena in Bahrain ed era libero di lasciare il Paese, in accordo con le autorità sanitarie locali. Lewis è arrivato ad Abu Dhabi, dove ha ricevuto un altro test negativo. Come da protocollo FIA, il pilota è stato testato negativo in Bahrain e ad Abu Dhabi e avrà quindi garantito l’accesso al Paddock“.