Passata la paura per Romain Grosjean, riuscito a scampare senza conseguenze al terribile incidente del GP del Bahrain, il Team Haas oggi ha ufficializzato uno dei due piloti per la stagione 2021.

Si tratta come già anticipato di Nikita Mazepin, che farà dunque il proprio esordio in Formula 1 a partire dall’anno prossimo. Il driver russo ha firmato un contratto pluriennale, la cui scadenza non è stata indicata dalla scuderia americana, coronando così il sogno inseguito da tutta una carriera. Con ogni probabilità il suo compagno sarà Mick Schumacher, anche lui all’esordio in Formula 1, che potrebbe arrivare con il titolo di Formula 2 in tasca.

Queste le parole di Gunther Steiner su Mazepin: “sono molto felice di annunciare che Nikita guiderà per noi nella prossima stagione. In questo suo secondo anno in F2 è stato grande protagonista vincendo due gare e collezionando numerosi podi. Nel corso della sua carriera è maturato molto, come testimonia anche il secondo posto in classifica ottenuto in GP3 nel 2018. Sono davvero curioso di vederlo in azione in F1, nel 2021 il calendario è di 23 gare quindi avrà tutte le possibilità per incamerare esperienza in vista del proseguimento della sua carriera”.