Si rafforza la partnership tra la Ferrari e il Team Haas, all’interno dello stabilimento di Maranello infatti verrà costruito un distaccamento della scuderia americana, che lavorerà in maniera indipendente rispetto alla squadra del Cavallino.

Un modo per evitare il trasloco fisico degli uomini che si trasferiranno dalla Ferrari alla Haas nel prossimo inverno, permettendogli di proseguire il proprio impiego a Maranello ma per una squadra diversa completamente separata dal Cavallino.

Le parole di Binotto

Sulla questione si è soffermato Mattia Binotto, team principal della Ferrari, che ha spiegato ai microfoni di racingnews365.nl. il motivo di questa decisione: “queste persone resteranno a Maranello anche se lavoreranno in uno stabilimento interamente separato da quello della Ferrari. Ovviamente non avranno accesso alle strutture del nostro team. Abbiamo un’idea chiara del nostro rapporto: Haas è un cliente ed è un team totalmente indipendente dalla Ferrari. Non sarà un nostro junior team, né ci saranno scambi di informazioni oltre a quelli consentiti dal regolamento. Alcuni dei nostri uomini si uniranno a loro, penso che sia una grande opportunità per loro di migliorare la loro organizzazione tecnica. Dall’altra parte, per noi è una necessità, perché siamo costretti a ridurre il personale per via del budget cap: se proprio dobbiamo farne a meno, è meglio che vadano in Haas e che non rafforzino altre squadre”.