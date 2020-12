Una scena terribile si è presentata questo pomeriggio davanti agli occhi di una donna, che ha trovato la propria madre morta a causa dell’attacco dei propri cani. Cinque lupi cecoslovacchi non hanno lasciato scampo alla signora 74enne, sbranata dagli animali della figlia che l’hanno lasciata senza vita sul pavimento del suo appartamento a Grugliasco, in provincia di Torino. Al momento dell’aggressione, la figlia della donna non si trovava in casa e dunque non ha potuto fermare i propri cani, che hanno letteralmente sbranato la madre di 74 anni.

L’intervento dei carabinieri

A trovare l’anziana signora è stata proprio la figlia, al rientro nell’appartamento della madre, rinvenuta distesa sul pavimento con i cinque cani intorno. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e la polizia municipale, che hanno avviato le indagini per capire cosa possa essere successo. I cani lupo intanto sono stati messi in sicurezza, nelle prossime ore si deciderà il loro destino.