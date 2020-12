Il Grande Fratello Vip si fa hot, questa volta grazie alla confessione piccante di Maria Teresa Ruta, che ha rivelato agli altri coinquilini della casa di aver fatto sesso in un sarcofago egizio con il compagno Roberto. Le telecamere del GF hanno beccato la Ruta intenta a raccontare questo focoso episodio a Cristiano Malgioglio: “ero in Egitto con Roberto, il sarcofago egizio era l’unico posto fresco, c’erano 50 gradi! Eravamo in una teca quando un gruppo di turisti è passato. Era nudo io per coprirlo facevo finta di fare le foto. Lui era nudo e si è tirato giù i pantaloncini. Io avevo un kaftano che fai su e giù“.

La reazione di Malgioglio

Ascoltando il racconto di Maria Teresa Ruta, Cristiano Malgioglio ha voluto evitare che la sua coinquilina rivelasse ulteriori particolari della vicenda, intervenendo per troncare il discorso: “ma dici? Amore, tutto potevo immaginare ma non una cosa del genere. Mi sconvolgi ogni giorno che passa. Hai fatto l’amore in un sarcofago? Non voglio conoscere i particolari“.