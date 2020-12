Il circus della Formula 1 rimane in Bahrain per il secondo appuntamento consecutivo, che coincide tra l’altro con il penultimo del Mondiale 2020. Stesso circuito, ma configurazione diversa però, visto che il layout cambierà rispetto a quello di domenica scorsa. Il GP di Sakhir dunque sarà alquanto particolare, dal momento che la gara si svolgerà sulla configurazione Outer Track del Bahrain International Circuit.

Com’è il nuovo layout del GP di Sakhir

Il tracciato prevede un primo settore uguale a quello affrontato in occasione dell’ultimo Gran Premio, dopo la curva 4 però le automobili si immetteranno in un tratto molto veloce. Questo tratto della pista sarà caratterizzato da cinque semicurve, dopo le quali il circuito del GP di Sakhir si ricongiungerà con il tracciato tradizionale nel rettilineo dopo curva 13, lasciando di fatto invariato il settore conclusivo che conduce al traguardo. Questo layout riduce la lunghezza del giro ad appena 3.543 metri, il più corto della stagione visto che il GP di Monaco non è in calendario con i suoi 3.337 metri.

Sono 87 i giri da percorrere per il GP di Sakhir

I tempi sul giro sono attesi sotto al minuto, come accaduto solo al circuito di Digione nel 1974, unica volta nella storia della Formula 1. Da percorrere infine ci saranno 87 giri, con medie orarie elevatissime. Una gara dunque da non perdere, dove le emozioni saranno certamente dietro l’angolo.

Le parole di Vettel sul layout del GP di Sakhir

Sebastian Vettel ha analizzato il nuovo layout del GP di Sakhir, esprimendo il proprio punto di vista al riguardo: “sulle monoposto adotteremo un set-up aerodinamico a basso carico per cercare di andare incontro alle caratteristiche di questo nuovo tracciato anche si tratterà di un esercizio così semplice, specie considerando che avremo la stessa selezione di gomme della settimana scorsa. Se molte delle curve ci saranno comunque familiari, con un giro così corto dovremo confrontarci con problematiche qui solitamente non comuni, come il traffico che renderà più caotiche le sessioni. La qualifica sarà vissuta sul filo dei millesimi e credo che questa corsa potrebbe regalare più di una sorpresa“.

Le parole di Leclerc sul layout del GP di Sakhir

Queste invece le considerazioni di Leclerc sul nuovo layout del GP di Sakhir: “questo weekend ci troveremo a gareggiare invece su un layout super veloce e breve, con appena undici curve. Credo che su un tracciato del genere le differenze da una vettura all’altra, specie a centro gruppo, saranno minime e ogni millesimo potrà fare la differenza. Da percorrere ci sono 87 giri, un numero inusuale considerate le piste sulle quali gareggiamo di solito, e sono curioso di vedere come saranno certe fasi a livello di traffico, specie in qualifica e gara“.