Ad inaugurare un fine settimana che si preannuncia spettacolare l’attesissimo match tra ‘Triple G’ Gennady Golovkin e Kamil Szeremeta in programma venerdì 18 dicembre dalle ore 23:00 in diretta dall’ Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood, in Florida. Per il campione kazako questo sarà il primo incontro del 2020 che lo vedrà impegnato a difendere il titolo dei pesi medi IBF contro il pugile polacco, numero uno nei ranking per la sfida al titolo della categoria.

Canelo vs Smith

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 dicembre, invece, dalle ore 02:00, ad incrociare i guantoni ci saranno Saul ‘Canelo’ Alvarez e Callum Smith. Il fuoriclasse messicano, campione in quattro pesi differenti, salirà sul ring per la prima volta dopo aver battuto per ko all’11ª ripresa il russo Sergey Kovalev e sarà chiamato a difendere le cinture mondiali WBA dei super medi contro uno dei più grandi pugili nella categoria. In attesa di poter seguire la diretta live, su DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) sono già disponibili, nella sezione dedicata alla boxe, due episodi esclusivi di ‘DAZN Ring’ in cui Niccolò Pavesi ripercorrerà la storia di Canelo e Triple G e il percorso che li ha fatti entrare nell’olimpo della boxe.