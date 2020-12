Inglesi al proscenio e azzurri nelle prime posizioni nel Golf in Dubai Championship (European Tour) che si sta svolgendo al Jumeirah Golf Estates (par 72) di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. L’inglese Andy Sullivan ha proseguito la sua corsa di testa con 127 (61 66, -17) colpi e i suoi connazionali Matt Wallace e Ross Fisher (130, -14) si sono mantenuti sulla sua scia con tre colpi di ritardo. E’ rimasto in alta classifica Lorenzo Scalise, settimo con 133 (65 68, -11), che è stato raggiunto da Renato Paratore (68 65) dopo una gran rimonta dal 28° posto, mentre è in ottima posizione anche Francesco Laporta, 13° con 134 (65 69, -10).

Il cammino di Sullivan

Andy Sullivan, 33enne di Nuneaton con quattro titoli nel circuito l’ultimo quest’anno (English Championship), dopo il 61 (-11) del turno iniziale, nuovo record del campo, si è espresso con un 66 (-6) con un eagle, cinque birdie e l’unico bogey in 36 buche e ha allungato la classifica con il terzetto al quarto posto, composto dal tedesco Max Schmitt, dal francese Antoine Rozner e dallo scozzese Craig Howe, distanziato di cinque colpi (132, -12). Dei due vincitori di major in gara, l’inglese Danny Willett ha lo stesso score di Laporta, dopo esser rinvenuto dalla 20ª piazza, mentre ha perso terreno il tedesco Martin Kaymer, da 12° a 34° con 137 (-7).

Le prestazioni degli azzurri

Renato Paratore ha girato in 65 (-7) colpi, terzo score più basso di giornata, con dieci birdie, di cui sei di fila, e tre bogey. Molto pulito in cammino di Lorenzo Scalise (68, -4) con quattro birdie senza bogey e 69 (-3) colpi per Francesco Laporta con cinque birdie e due bogey. Non hanno superato il taglio, caduto a 141 (-3), Guido Migliozzi, 88° con 144 (72 72, par), e Nino Bertasio, 101° con 147 (73 74, +3). Il montepremi è di 1.200.000 dollari (circa un milione di euro).

Diretta su Golf tv

Il Golf in Dubai Championship viene trasmesso in diretta da GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Terza giornata: venerdì 4 dicembre, dalle ore 7,30 alle ore 12. Su Eurosport2 ed Eurosport Player: diretta dalle ore 8 alle ore 12.