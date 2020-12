Un gol assurdo, un gesto tecnico davvero clamoroso quello compiuto da Lukaian Baptista, pivot dell’Acqua&Sapone Unigross. Il brasiliano ha aperto le marcature nel match vinto dagli abruzzesi contro il Mantova, segnando con un tocco morbidissimo che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Per la squadra di Scarpitti si tratta della nona vittoria consecutiva, impreziosita da un gol assurdo che non poteva non portare la firma di Lukaian Baptista.

