Segna sempre Ciro Immobile, l’attaccante italiano sblocca il risultato di Benevento-Lazio, permettendo ai biancocelesti di passare in vantaggio al Vigorito. Il numero 17 di Simone Inzaghi si inventa una girata assurda su cross perfetto di Milinkovic-Savic, anticipando da dietro il proprio avversario e beffando Montipò con un pazzesco pallonetto. Un gol che lascia a bocca aperta anche i suoi compagni di squadra, con Correa che esclama: “golazo“.

Immobile instantly realizes his defender left him and asks for the cross, perfect placement and superb finish. Why would you ever leave Immobile in the box?!#BeneventoLazio

— Rex (@REast_Eazy) December 15, 2020