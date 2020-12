E’ il giorno dei Globe Soccer Awards, la prestigiosa cerimonia programmata a Dubai e giunta alla sua dodicesima edizione.

Tanti i premi in palio, attribuiti ai personaggi più importanti del calcio suddivisi in categorie. A consegnare i riconoscimenti quest’anno è stato Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, designato per mettere nelle mani dei vincitori i tanto agognati premi conferiti per la dodicesima edizione di questa importanti rassegna.

Ronaldo giocatore del secolo

Tanta era l’attesa relativa al premio di giocatore del secolo, a conquistarlo è stato Cristiano Ronaldo che ha battuto la concorrenza di Lionel Messi, Mohamed Salah e Ronaldinho. Un successo voluto e conquistato dal portoghese, riuscito a cancellare così l’onta di non aver vinto il premio di giocatore dell’anno, assegnato a Robert Lewandowski.

Per quanto riguarda gli allenatori, Flick è stato scelto come migliore per l’anno 2020 davanti a Gasperini e Klopp, mentre Guardiola è stato nominato allenatore del secolo per i suoi successi ottenuti in carriera. Il Real Madrid è stata nominata squadra del secolo, mentre il Bayern Monaco ha ottenuto il premio come team 2020. Il premio all’agente secolo è andato a Jorge Mendes che ha battuto Raiola e Branchini. Gerard Piqué e Iker Casillas sono stati insigniti con il Player career award.

I premi assegnati