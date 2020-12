Bruttissimo gesto di Marcus Thuram nel match di Bundesliga giocato questo pomeriggio tra Borussia Monchengladbach e Hoffenheim, vinto dagli ospiti con il risultato di 1-2. L’attaccante francese è stato espulso al 79° minuto della partita per aver sputato in faccia ad un avversario, colpevole di avergli detto qualche parola di troppo dopo un fallo. Il figlio di Lilian non ci ha visto più e ha commesso un gesto davvero vergognoso, che gli è costato il cartellino rosso dopo l’intervento del VAR.

Bin eigentlich kein Freund davon, ständig drakonische Strafen zu fordern. Aber es gibt wenig asozialeres und respektloseres, als jemand anderem ins Gesicht zu spucken. Da kann gerne ein Exempel statuiert werden. #Thuram #BMGTSG pic.twitter.com/LN89NwR1C1 — Steven1892 (@sogenannter) December 19, 2020