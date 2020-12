E’ iniziato l’ultimo week-end di Sebastian Vettel al volante della Ferrari, domenica il tedesco saluterà il team di Maranello dopo sei anni, caratterizzati da 14 vittorie ma nessun titolo mondiale.

Le ultime due stagioni Seb le ha vissute con Charles Leclerc accanto, un rapporto caratterizzata da alti e bassi, ma portato avanti sempre con rispetto reciproco. A certificarlo è il gesto compiuto dal monegasco in quest’ultimo GP di Abu Dhabi, dove si è presentato con un casco speciale con incisa la scritta ‘Danke Seb‘. All’interno del numero 16 anche alcune foto in bianco e nero di Leclerc e Vettel, un modo particolare per salutare il tedesco prima del suo passaggio in Aston Martin.

Le parole di Leclerc dopo le FP2 del GP di Abu Dhabi

Charles Leclerc ha chiuso all’ottavo posto la seconda sessione di prove libere, un risultato più o meno positivo, che ha lasciato buone sensazioni nell’animo del monegasco: “è difficile da dire, ma se stasera riusciremo a fare un buon lavoro penso che potremo puntare alla top-6 nelle qualifiche di domani. Forse sono un po’ ottimista, ma credo sia il modo corretto per affrontare questo ultimo weekend stagionale. Su una pista come questa ci aspettavamo di faticare di più, invece sembra che siamo nel gruppo di piloti con i quali lottiamo abitualmente in questa stagione. Per il momento direi che le cose stanno andando meglio del previsto, mi manca ancora un po’ di velocità qua e là ma è da domani che i tempi contano davvero“.