Charles Leclerc ha dimostrato di essere un grande uomo al termine del Gran Premio di Sakhir, il pilota monegasco infatti ha voluto chiedere scusa a Sergio Perez per l’incidente avvenuto subito dopo la partenza, presentandosi nel box della Racing Point. L’incontro è stato ripreso dalle telecamere, che hanno immortalato il faccia a faccia molto tranquillo tra i due piloti, agevolato anche dal successo poi centrato da Sergio Perez.

La penalità a Leclerc

L’incidente avvenuto a Sakhir è costato caro a Charles Leclerc, che è stato penalizzato dai Commissari in vista del GP di Abu Dhabi, dove il monegasco dovrà scontare tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Come se non bastasse, il ferrarista si è visto decurtare due punti sulla patente, il danno oltre la beffa di aver visto concludere la sua gara dopo quattro curve.