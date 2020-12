Un gesto splendido, che dimostra la grandezza di Jrue Holiday fuori dal campo. Il giocatore di Milwaukee infatti ha deciso di aiutare la comunità afro-americana, in particolare quelle piccole realtà imprenditoriali che, a causa del Coronavirus, stanno soffrendo una grave crisi economica. Holiday e la moglie Lauren Cheney, giocatrice della Nazionale USA di calcio, hanno annunciato sui social di voler intervenire per dare il proprio aiuto, compiendo un vero e proprio gesto di altruismo.

Il post social di Holiday

Jrue Holiday già in passato ha compiuto azioni splendide per il prossimo, a New Orleans infatti il cestista e la moglie erano molto attivi nella comunità, così come sta accadendo dopo il suo trasferimento a Milwaukee. Holiday ha deciso di fare qualcosa per gli altri, annunciandolo sui social: “davanti alla crisi pandemica in atto e alle ingiustizie razziali che hanno caratterizzato questo 2020, vogliamo poter aiutare la nostra comunità in questo momento di grande bisogno. L’idea è quella di donare la parte rimanente del mio salario NBA per il 2020 a quelle piccole realtà imprenditoriali avviate e gestite da afroamericani è il modo in cui pensiamo di poter aver il maggior impatto possibile“.

I motivi del gesto di Holiday

Holiday ha proseguito il suo post sottolineando le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione, una tra queste è l’aumento della ricerca su Google del termine ‘support small business‘: “è incoraggiante vedere come in un momento in cui tanti hanno bisogno di una mano, tutti cerchiamo comunque sempre di trovare un modo per aiutarci a vicenda. Vogliamo che sappiate di non essere soli, nel cercare le risposte a questi problemi“. Holiday nella stagione 2019/2020 ha incassato 26 milioni di dollari come stipendio, gli stessi che intascherà anche nell’anno in corso: è bello pensare come una parte di essi verrà donata in beneficenza.