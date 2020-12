Messo alle spalle il pari con il Parma, arrivato nel recupero grazie al sigillo di Theo Hernandez, la capolista Milan si prepara per la trasferta del Ferraris, dove affronterà il Genoa (segui il Milan contro Genoa (16/12) e Lazio (23/12) su DAZN. 9,99 Euro/Mese. Attiva ora). Un match delicato per i rossoneri, che devono obbligatoriamente tornare a correre, per provare a sfruttare gli scontri diretti di questa giornata, ovvero Inter-Napoli e Juventus-Atalanta. Pioli deve fare a meno ancora di Ibrahimovic e Kjaer, che non si sono allenati con il gruppo, così come Bennacer e Gabbia infortunatosi contro il Parma. Esordio dal primo minuto dunque per Kalulu, mentre davanti torna Leao.

Le scelte di Maran

Nuovo big match per il Genoa, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Juventus, questa volta al Ferraris arriva il Milan e la squadra di Maran non ha nessuna intenzione di fare da vittima sacrificale. Pochi i cambi rispetto a domenica, Ghiglione dovrebbe rientrare sull’out di destra, con Lerager che si accentrerebbe per far coppia con Radovanovic. Davanti Shomurodov scalpita, a fargli posto potrebbe essere Scamacca.

Le probabili formazioni di Genoa-Milan

GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Ghiglione, Radovanovic, Lerager, Sturaro; Scamacca, Pjaca;

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Leao, Calhanoglu, Castillejo; Rebic;

Dove vedere Genoa-Milan in tv:

Il match dell’12ª Giornata di Serie A fra Genoa e Milan sarà trasmesso mercoledì 16 dicembre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).