Dopo aver messo il 2020 all’angolo, DAZN si prepara ad un 2021 che promette emozioni e adrenalina. Si comincia sul ring, sabato 2 gennaio alle ore 21:00. Il 22enne prodigio del pugilato Ryan Garcia sfiderà il campione olimpico Luke Campbell per il titolo WBC ‘ad interim’ dei pesi leggeri. In diretta dall’American Airlines Center di Dallas, Texas, l’incontro promette spettacolo. Due pugili, due generazioni.

La presentazione del match

Il giovanissimo Garcia, imbattuto nei suoi 22 incontri da professionista, ha lavorato duramente negli ultimi mesi migliorando la propria forma fisica grazie anche ad un allenatore d’eccezione: Eddy Reynoso, storico coach della star messicana Canelo Alvarez. Dall’altro lato del ring un esperto Luke Campbell, ex campione silver WBC e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra del 2012, che non ha certo intenzione di tornare a casa con una sconfitta. A commentare la serata, la coppia collaudata formata da Niccolò Pavesi e Alessandro Duran. E in attesa del match, su DAZN, nella sezione dedicata alla boxe, contenuti esclusivi con i pugili protagonisti della serata.