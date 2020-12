Una notizia splendida, il canestro più bello della sua vita. Danilo Gallinari è diventato papà, la sua compagna Eleonora Boi ha dato ieri alla luce la piccola Anastasia, come rivelato sui social dal nuovo giocatore degli Atlanta Hawks.

Felice ed emozionato, il Gallo ha postato sui propri profili social una foto che lo ritrae insieme alla sua dolce compagna che tiene in braccio la piccolina, una bella immagine accompagnata da questa didascalia: “era un sogno e ora è realtà, benvenuta Anastasia, amore mio. E come sempre complimenti alla mamma“. Felice ma molto stanca anche mamma Eleonora Boi: “ho pensato a mille cose da scrivere, ma non trovavo mai le frasi giuste. La felicità non ha bisogno di troppe parole e poi sotto l’effetto di farmaci è sempre meglio lasciar perdere… Il 7 dicembre 2020 è nata la nostra Anastasia“.

Gallinari agli Atlanta Hawks

Un momento d’oro per la carriera di Danilo Gallinari, che poche settimane fa ha firmato con gli Atlanta Hawks, iniziando un nuovo capitolo della propria carriera dopo l’esperienza a Oklahoma. L’azzurro ha firmato un ricco contratto triennale, che gli permetterà di mettersi in tasca la bellezza di 61,5 milioni di euro. Si tratta di una cifra davvero pazzesca per gli standard dell’NBA, per dirla tutta si tratta del più alto ingaggio di sempre per un contratto pluriennale firmato da un over-30 mai convocato per l’All-Star Game.