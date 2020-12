Il furto compiuto da una banda di malviventi presso la casa di Paolo Rossi ha sconvolto la famiglia di Pablito, soprattutto per il fatto che sia avvenuto nel giorno dei funerali. I ladri, introdottisi nell’abitazione di Bucine forzando una finestra della cucina, hanno portato via un orologio appartenuto all’eroe del Mundial ’82, poche centinaia di euro e una statuetta. I cimeli invece della carriera di Paolo Rossi sono rimasti al sicuro, dal momento che la famiglia li aveva spostati tempo addietro dopo i numerosi furti messi a segno nella zona di Bucine.

Furto in casa di Paolo Rossi: le parole del figlio

La moglie di Paolo Rossi aveva commentato immediatamente il furto, scagliandosi contro la banda di malviventi, il figlio Alessandro invece lo ha fatto a distanza di qualche ora, esprimendo la propria rabbia per l’accaduto. Intervenuto ai microfoni de ‘La Stampa’, il primogenito di Pablito ha rivelato: “che messaggio manderei loro adesso? Niente, si devono vergognare, sono persone senz’anima. Non c’è davvero altro da aggiungere. È una brutta sensazione da provare e ripeto, queste non sono persone ma animali“.