Belen Rodriguez sembra che abbia trovato finalmente il nuovo amore, la sua love-story con Antonino Spinalbese, hair stylist 25enne con la passione per la fotografia, è ormai stata ufficializzata e la show girl argentina si gode questi momenti di felicità.

Una serenità ritrovata dopo la fine della storia con Stefano De Martino, con cui Belen aveva provato a ricostruire il proprio rapporto dopo la fine della prima storia, senza però riuscirci. I due restano comunque legati da Santiago, il figlio che la coppia ha avuto durante la loro relazione, ma entrambi adesso si sono rifatti una vita. Quella di Belen è con Antonino Spinalbese, riuscito a conquistarla e a farla di nuovo sorridere, dopo un periodo di tristezza.

Il fratello di Belen contro Stefano De Martino

La felicità di Belen si nota anche sui social, dove la show girl argentina non perde occasione per postare foto con il suo nuovo fidanzato, sempre al suo fianco in queste settimane. Sotto uno dei suoi ultimi post, ecco apparire il commento del fratello Jeremias, che indirettamente ha voluto lanciare una frecciata a Stefano De Martino, senza nominarlo: “felice di vederti trattata con amore come meriti”. Chiaro il riferimento all’ex cognato, che ha incassato senza replicare.