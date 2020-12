James Harden è stato senza dubbio il protagonista del match di pre-season tra Houston Rockets e San Antonio Spurs, ma non per la sua prestazione in campo, condita comunque da 12 punti, 4 assist e 3 rimbalzi. Il Barba ha fatto discutere per la sua precaria condizione fisica, tutt’altro che consona a un giocatore che tra poco dovrà iniziare una stagione NBA caratterizzata da ben 72 partite. Il giocatore americano si è presentato in campo con molti chili di troppo, facendo impazzire il web che non lo ha risparmiato, prendendolo di mira per la sua voluminosa pancia.

Questione di… prospettive

A far scalpore è stata una foto di James Harden scattata nel riscaldamento del match, quando il Barba ancora indossava sopramaglia e pantaloni della tuta. Nell’immagine, il giocatore americano appare visibilmente sovrappeso, ma probabilmente la prospettiva della foto potrebbe ingannare. Una volta tornato in campo con canotta e calzoncini, infatti, il Barba è apparso in condizioni non perfette ma comunque nemmeno disastrose come invece si evince dalla foto del riscaldamento. Il web però non ha perdonato Harden, così la sua immagine è diventato subito virale in rete, portandolo a ricevere numerosi insulti.