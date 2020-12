L’addio tra la Ferrari e Sebastian Vettel è già cominciato, si consumerà domenica in occasione del GP di Abu Dhabi ma il team di Maranello ha iniziato fin da oggi a salutare il quattro volte campione del mondo.

Un’esperienza di sei anni che si conclude con quattordici vittorie, che fa di Vettel il terzo pilota più vincente della storia della Ferrari, dietro Michael Schumacher e Niki Lauda. Numeri tutto sommato positivi che cozzano però con lo zero nella casella dei titoli mondiali vinti, l’obiettivo per il quale il tedesco era stato scelto da Sergio Marchionne sei anni fa.

Annata deludente

L’esperienza con la Ferrari per Sebastian Vettel non poteva concludersi in maniera peggiore, considerando il pessimo Mondiale 2020 che si chiuderà domenica prossima ad Abu Dhabi. Il quattro volte campione del mondo è riuscito a conquistare solo un podio in Turchia, sfruttando tra l’altro l’errore all’ultima curva di Leclerc, in caso contrario non avrebbe centrato nemmeno questo minimo traguardo. Un addio che non peserà certamente né alla Ferrari e né a Vettel, dal quale ci si sarebbe aspettato molto di più dopo i quattro titoli vinti in Red Bull.