Il 2020 si chiude in maniera amara per Federica Pellegrini, un anno davvero difficile reso ancora più complicato dal Coronavirus, che l’ha messa ko per un periodo più o meno lungo. Uno stop forzato che non ha fatto bene alla Divina, arrivata molto appannata agli Assoluti Invernali di Riccione.

Una battaglia durissima da vincere quella contro il Coronavirus, come ammesso dalla stessa Pellegrini alla Gazzetta dello Sport: “ho visto che non è facile recuperare del tutto da questa malattia, lascia molta stanchezza, anche i medici dicono che quando riprendi a nuotare non bisogna spingere al massimo da subito. Io invece non ho fatto la brava da quel punto di vista. Perché dopo una settimana ero alla Isl a Budapest a fare le gare. Era normale che fosse così, ho voglia di mettermi in gioco, indipendentemente da tutto. Non ê stato facile a Riccione, gareggiare e sapere di non essere davvero me stessa in acqua. Io vorrei sempre volare, sapere già di non essere in forma per me è frustrante“.

Capitolo Olimpiadi

Federica Pellegrini poi si è soffermato sulle Olimpiadi di Tokyo 2021, evento per il quale non è ancora qualificata: “penso alle qualificazioni di marzo, mi sono sempre conquistata tutto sul campo con merito. E lo ripeto anche dopo aver ricevuto una risposta dalla federazione. Non sarà un anno diverso per la preparazione, sarà un periodo molto pesante, da gennaio fino a luglio. Questo è stato sempre per me l’unico modo per arrivare ai risultati. Ho sempre lottato duramente. Devo mirare gli obiettivi senza strafare, 32 anni non potrei e sarebbe dannoso. Così potrò essere competitiva. Ho già parlato con Matteo Giunta e lui è già focalizzato su tutto quello che bisogna recuperare e fare“.