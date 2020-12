La serata di Europa League sorride alle squadre italiane, protagoniste di due vittorie e un pareggio che certificano il loro ottimo momento di forma.

Milan e Roma si impongono su Celtic e Young Boys e si mettono in tasca il passaggio ai sedicesimi, con i giallorossi già certi del primo posto, mentre il Napoli pareggia contro l’AZ e tiene il comando del girone, senza però la certezza aritmetica del passaggio del turno. Basterà non perdere contro la Real Sociedad al San Paolo per festeggiare, centrando così il primo traguardo di questa stagione. Sudore e sofferenza sia per la Roma che il Napoli, con la squadra di Fonseca che prima va in svantaggio ma poi ribalta il risultato, imponendosi 3-1 con i gol di Mayoral, Calafiori e Dzeko. Buona la prestazione del bosniaco, che finalmente si sblocca dopo il Covid e si candida al ruolo di trascinatore della squadra di Fonseca in questo complicato periodo.

AZ-Napoli 1-1

Serata diversa invece per il Napoli, che passa subito in vantaggio con Mertens ma rischia poi di perdere. L’AZ Alkmaar infatti rientra meglio degli azzurri in campo dall’intervallo e riacciuffa la squadra di Gattuso, sbagliando poi il rigore decisivo che avrebbe potuto regalare il successo agli olandesi. Una prestazione non convincente agli occhi dell’allenatore azzurro, apparso rabbuiato in viso al fischio finale, soprattutto per il modo di interpretare il secondo tempo. Il Napoli dovrà dunque conquistarsi la qualificazione al San Paolo contro la Real Sociedad, basterà un pari per andare ai sedicesimi ma, conoscendo Gattuso, difficilmente gli azzurri scenderanno in campo per non perdere.