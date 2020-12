Serata perfetta per la Juventus al Tardini, i bianconeri annientano senza problemi il Parma con un rotondo 0-4, riscattando così il pari casalingo arrivato mercoledì contro l’Atalanta.

Una vittoria convincente per gli uomini di Pirlo, che aprono le marcature con Kulusevski e chiudono poi conti con la doppietta di Ronaldo e l’acuto di Morata: gol d’autore per un successo che lancia la Juventus in scia al Milan. L’allenatore bianconero sembra aver trovato finalmente la strada giusta, quella da seguire per centrare gli importanti obiettivi stagionali, che riguardano sia la Serie A che la Champions League.

Ronaldo esulta per il gol di Morata

L’atmosfera in casa Juventus è di quelle idilliache, prova ne è l’esultanza di Cristiano Ronaldo in panchina al gol di Alvaro Morata. Il portoghese, assistendo da bordo campo alla prodezza di testa dello spagnolo, si è lasciato andare al suo solito SIUUUU, accompagnato dal nome del compagno di squadra. Un gesto che conferma il coinvolgimento di Ronaldo nelle dinamiche di squadra e il legame venutosi a creare con Morata, rivelatosi un compagno ideale perfetto per CR7.