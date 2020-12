Alla fine anche Luis Suarez è stato ascoltato dai magistrati nell’ambito dell’indagine sull’esame farsa svoltosi presso l’Università per Stranieri di Perugia lo scorso settembre.

L’attaccante uruguaiano è stato sentito come persona informata sui fatti, secondo quanto riferito dall’Ansa, intervenendo in video conferenza grazie a una rogatoria internazionale avviata dalla Procura guidata dal pm Raffaele Cantone. Luis Suarez ha risposto alle domande affiancato dal suo manager e dal suo avvocato, nonostante le circostanze non lo richiedessero. Oltre all’attaccante dell’Atletico Madrid, anche il suo legale è stato ascoltato dai magistrati perugini, pure lui come persona informata sui fatti.