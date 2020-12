Una gaffe clamorosa quella commessa dagli autori del programma “L’Eredità“, quiz show trasmesso dalla Rai e condotto da Flavio Insinna. Durante una delle fasi del gioco, ad uno dei concorrenti è stata posta una domanda di storia palesemente sbagliata, che non è sfuggita ai telespettatori: “Nel 1869, con quale frase Cavour avvertì l’ambasciatore piemontese che Garibaldi era entrato a Napoli?“.

L’errore della data

La gaffe clamorosa riguarda la data inserita nella domanda, il 1869, chiaramente errata perché Cavour è morto 8 anni prima, ossia precisamente il 6 giugno 1861 a Torino. Come se non bastasse, Garibaldi è entrato a Napoli il 6 settembre 1860, dunque quasi 10 anni prima rispetto alla domanda de “L’Eredità”. Un errore grossolano, diventato subito virale sui social in seguito alla segnalazione degli attenti telespettatori.