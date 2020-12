Diego Costa e Gabriel Jesus sono finiti al centro di un caso misterioso, venuto a galla grazie al ‘The Sun’, tabloid inglese che ha pubblicato alcune foto compromettenti dei due giocatori brasiliani, immortalati a letto con la stessa donna.

Si tratta di scatti che sono stati ritrovati all’interno di una Bibbia, consegnati in un charity shop di Londra, ossia una struttura che riceve roba usata e poi la rivende, utilizzando il ricavato per aiutare le persone più bisognose. La Bibbia è arrivata nel deposito lo scorso maggio, ma il personale ha iniziato a smaltire questa donazione solo in questo periodo.

LEGGI ANCHE: Atletico Madrid, Diego Costa ironico: “il bastardo di Suarez ha ripreso a segnare”

La rivelazione del ‘The Sun’

Una fonte del tabloid inglese ha parlato di queste foto, sottolineando come potrebbero essere state scattate in momenti diversi: “le immagini erano immediatamente riconoscibili. Jesus e Costa stavano entrambi ridendo e sembravano incredibilmente rilassati in compagnia della stessa donna mentre erano distesi su alcuni cuscini e senza maglietta. Le foto, comunque, sembrano essere state scattate in momenti diversi. La consegna in questione è stata effettuata da una donna di aspetto spagnolo o latino. Ha detto che un amico ha lasciato il Regno Unito e voleva sbarazzarsi di alcune cose. Questa donna non è mai tornata, quindi nessuno sapeva cosa fare con le foto”.

La situazione sentimentale dei giocatori

La rivelazione del ‘The Sun’ non provoca alcuno scossone nella vita di Gabriel Jesus, che si è lasciato con la modella Fernanda Queiroz all’inizio del 2020. Per quanto riguarda Diego Costa invece, la situazione potrebbe essere più grave, visto che l’attaccante dell’Atletico Madrid è sposato e ha due figlie, dunque dovrà dare spiegazioni dell’accaduto alle tre donne di casa.