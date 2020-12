Impossibile non accorgersene, per questo motivo l’errore è rimbalzato subito sui social diventando virale, venendo postato anche da alcuni personaggi politici. Davvero clamorosa la gaffe commessa sulla Gazzetta Ufficiale relativamente al Decreto Natale, reso noto ieri dal premier Conte ed entrato in vigore nella giornata di oggi fino al 15 gennaio.

L’ironia di Giorgio Gori

Nello scrivere il testo del DL, qualcuno ha inserito come data di inizio il 19 dicembre 2021, ossia esattamente tra un anno: un errore rimbalzato immediatamente sui social. Tra coloro che ci hanno scherza su anche il Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, che su Twitter ha scritto: “E per un anno… liberi tutti!“.