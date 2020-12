Uragano Liverpool a Londra, la squadra di Jurgen Klopp rifila sette gol al Crystal Palace al termine di una partita dominata in lungo e in largo.

Bastano tre minuti ai Reds per sbloccare il risultato con Minamino, che trova il pertugio giusto per portare in vantaggio la propria squadra. I padroni di casa provano a reagire, ma prima dell’intervallo Mané e Firmino arrotondano il risultato portandolo sullo 0-3. Nella ripresa il monologo del Liverpool prosegue, Henderson e Firmino calano il pokerissimo, seguito dalla doppietta nel finale di Salah che fissa il punteggio sul clamoroso 0-7.

Allungo in classifica

Secondo successo consecutivo per il Liverpool che, dopo la vittoria nello scontro diretto con il Tottenham, allunga a +6 momentaneamente sugli inseguitori in attesa delle altre partite di giornata. Un successo prorompente quello della squadra di Klopp, giunto alla nona vittoria in stagione su quattordici partite giocate. Il prossimo impegno del Liverpool adesso è fissato per dopo Natale, il 27 dicembre, quando ad Anfield arriverà il West Bromwich.