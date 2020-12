Il mercato di gennaio si avvicina, una finestra attesissima non solo dalle squadre italiane, ma anche dai Fantallenatori impazienti di intervenire sulla propria rosa per svoltare il proprio Fantacalcio dopo un difficile inizio, oppure per continuare a crescere in seguito ad un avvio positivo.

Sono tanti i giocatori su cui pende un grosso punto interrogativo in vista del prosieguo della stagione, tra questi non può che esserci il Papu Gomez, ormai ai ferri corti con Gasperini che lo ha messo ai margini della rosa.

Cosa fare con Gomez al Fantacalcio?

La domanda è di quelle complicate, considerando la posizione del Papu Gomez. L’argentino è fuori dalle scelte di Gasperini, come dimostrano le mancate convocazioni contro Roma e Bologna, ma potrebbe cambiare aria, tornando così a regalare gol e assist. Il consiglio per i Fantallenatori è quello di tenere Gomez in rosa, sia per un’eventuale ma improbabile pace con Gasperini, che per una futura cessione in un’altra squadra di cui il Papu farebbe certamente la fortuna.

Difficile che resti dov’è vista la situazione venutasi a creare, ma non è da escludere nemmeno questa opportunità. Alla fine però, alla domanda su cosa fare con Gomez al Fantacalcio, la risposta più ovvia è quella di continuare a puntare su di lui.