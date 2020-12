Che cos’è Italia Cashless? Questa è stata la domanda che in molti si sono posti subito dopo la fine della conferenza stampa del premier Conte, servita per illustrare le misure anti-Coronavirus del nuovo Dpcm.

Tra i divieti di spostamento, il coprifuoco e le raccomandazioni per i cenoni è spuntato anche questo nuovo termine, che potrebbe permettere agli italiani di ricevere un rimborso sugli acquisti effettuati nel periodo compreso dall’8 al 31 dicembre. Italia Cashless è il piano messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento, per modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. Ogni piccola spesa quotidiana può diventare un guadagno.

Che cos’è Italia Cashless?

Già a partire dall’8 dicembre e fino al 31 dicembre, con Extra Cashback di Natale, sono sufficienti 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro, da accreditare nei primi mesi del 2021. Con il cashback, a partire dal 1 gennaio 2021, si ottiene il rimborso del 10% sull’importo degli acquisti effettuati con carte o app di pagamento in negozi, bar, risoranti, supermercati, grande distribuzione, artigiani e professionisti. Non c’è un importo minimo di spesa ed è possibile ottenere rimborsi fino a 300 euro l’anno. Ogni 6 mesi, se si effetuano un minimo di 50 pagamenti si riceverà il 10% dell’importo speso, fino ad un massimo di 150 euro di rimborso complessivo. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 Euro. Per partecipare è necessario avere SPID o la Carta d’Identità elettronica (CIE)