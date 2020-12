Il Coronavirus e tutte le drastiche misure assunte in quest’ultimo periodo hanno abbassato il desiderio sessuale degli italiani, ritrovatisi di fronte a numerosi problemi divenuti pian piano sempre più insormontabili.

Una situazione che potrebbe essere risolta dal vaccino, che farà svanire quella tremenda paura del contagio che finora ha bloccato molte coppie. Ad ammetterlo è la sessuologa Rosamaria Spina, intervenuta nel corso del programma ‘Genetica Oggi’ su Radio Cusano Campus per esprimere il proprio pensiero: “l’annuncio del vaccino potrebbe essere un grande aiuto per ritrovare quella sessualità che si è sopita in questo 2020. La pandemia ha portato con sé enormi difficoltà dal punto di vista sessuale sia nell’uomo, che ne ha risentito maggiormente, che nella donna. Questo non solo per un basso desiderio sessuale, nella eiaculazione precoce, nella difficoltà a raggiungere l’orgasmo ma anche per una paura del contagio che ha ridotto sia i rapporti all’interno della coppia sia, moltissimo in verità, quelli occasionali”.

Il vaccino anti-Coronavirus aiuta il sesso

La dottoressa Rosamaria Spina poi ha proseguito nella sua analisi, soffermandosi sul vaccino: “la sessualità è una parte fondamentale di ognuno di noi, se non siamo liberi, se non siamo sereni di viverla, inevitabilmente qualcosa ci manca e prima o poi questo disagio da qualche parte viene fuori: sul piano sociale, oppure individuale o di coppia. Per questo motivo è giusto comunque poter dire ‘ok abbiamo a disposizione uno strumento valido (il vaccino) che potrebbe aiutarci anche su questo piano’ e allora perché non dirlo?”.