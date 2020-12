Importanti novità per quanto riguarda il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal prossimo 4 dicembre, all’interno del quale vi saranno le misure anti-Coronavirus da rispettare per il prossimo mese.

Il ministro Speranza oggi è intervenuto alla Camera, facendo chiarezza su quelle che saranno le mosse del Governo: “l’orientamento del governo è di confermare il modello delle Regioni per scenari e rischi, la divisione tra Regioni rosse, arancioni e gialle perché i risultati per noi sono stati soddisfacenti. L’impianto è corretto e sta funzionando. Per le festività natalizie le limitazioni previste dovranno essere rafforzate anche in un quadro europeo. Appare necessario limitare il più possibile i contatti non necessari, vanno disincentivati spostamenti internazionali, tra le regioni in presenza di zone rosse e arancioni, il 25-26 dicembre e il 1° gennaio è necessario limitare anche gli spostamenti nei comuni“.