Nessuna apertura da parte del Governo alle richieste delle Regioni, che spingono per allentare le misure restrittive anti-Coronavirus almeno nei prossimi giorni, così da rilanciare l’economia.

Da quest’orecchio il premier Conte e gli altri ministri non ci sentono, sottolineando come sia impossibile abbassare la guardia proprio in questo delicato periodo. Un vertice aspro e molto duro quello che sta andando in scena oggi tra Governo e Regioni, con il ministro Speranza che è stato chiaro sulla questione: “allentamenti delle misure potranno essere decisi a partire dal 15 gennaio. Ma solo sulla capacità di tenuta durante le vacanza di Natale. Impianti sciistici aperti? Il tema non è la pista da sci, ma le relazioni sociali che si sviluppano al contorno dell’attività sciistica”.

Parole pesantissime, che dunque confermano il coprifuoco dalle 22 e la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18 anche per il periodo natalizio. Mazzata infine anche per gli impianti sciistici, che dovranno far fronte a perdite davvero importanti per le prossime 6 settimane.