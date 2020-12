Il Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero sotto molti punti di vista, partendo da quello sanitario per arrivare anche a quello economico. Uno stress test davvero pesante, a causa del quale i Paesi del mondo sono andati in netta difficoltà, facendo i conti con migliaia di morti e milioni di casi.

Sulla questione si è soffermata Ilaria Capua, direttore del One Health Center of Excellence della Florida University, mettendo tutti in guardia: “con un’altra pandemia come questa non ce la facciamo a resistere. E’ importante che si lavori in maniera circolare per far capire a tutti che determinati rischi, come il rischio pandemico, esistono. Bill Gates lo ha detto forte e chiaro nel 2015 e non lo ha ascoltato nessuno. Dobbiamo reinventarci la comunicazione con chi prende le decisioni, perché non è che non lo sapevamo che sarebbe accaduta una cosa così. Questo è un momento in cui bisogna muoversi in maniera rapida ed efficace, possiamo imparare molto dagli altri“.