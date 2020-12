Davvero grottesco quanto accaduto oggi durante il Consiglio dei Ministri, quando è arrivata la positività al Coronavirus del ministro degli Interni Luciana Lamorgese, che ha immediatamente abbandonato Palazzo Chigi. Una notizia che spinto i ministri della Giustizia, Alfonso Bonafede, e degli Esteri, Luigi Di Maio a sottoporsi ad auto-isolamento fiduciario per essere entrati in contatto con la collega. La ministra Lamorgese aveva effettuato il tampone in tarda mattina, per poi raggiungere il premier Conte e gli altri ministri per il Consiglio. Durante la riunione però è arrivata la comunicazione da parte del medico, che l’ha obbligata a rientrare presso la sua abitazione.

L’accusa di Matteo Salvini

Immediate sono arrivate le reazioni dell’opposizione, in particolare quella di Matteo Salvini, che ha chiesto le dimissioni di Luciana Lamorgese: “auguri di pronta guarigione al ministro Lamorgese. Una volta guarita, che è la cosa più importante, bisognerà chiarire se sia vero – come scrivono alcune fonti – che abbia disubbidito alle disposizioni del suo stesso governo, andando in Consiglio dei Ministri senza attendere il risultato del test, mettendo così a rischio la salute di altre persone. Il ministro che controlla e multa gli italiani che non rispettano le regole, non può essere la prima a non rispettarle: in questo caso le dimissioni sarebbero dovute“.

Giorgia Meloni attacca il Governo

Intanto Giorgia Meloni ha attaccato duramente il premier Conte e i suoi ministri, accusandoli di aver diffuso il Coronavirus in Italia: “i primi responsabili della diffusione del virus sono Conte e i suoi ministri, che pontificano in tv ma non hanno fatto assolutamente nulla per fermare il contagio e aiutare famiglie e imprese in ginocchio. Lezioni da gente che pensa ai banchi a rotelle, al bonus monopattini, a nominare gli amici degli amici e che in piena pandemia discutono solo di poltrone e rimpasto e di aprire le porte all’immigrazione clandestina non le prendiamo“.