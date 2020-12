In Italia ancora il vaccino anti-Coronavirus non è arrivato, però alcuni italiani lo hanno già ricevuto. Si tratta di Elena Baraldi, infermiera modenese che lavora in un ospedale di Londra, e dell’anestesista Maurizio Renna, che lavora nel reparto di cardiochirurgia dell’ospedale John Radcliffe a Oxford. A entrambi è stato somministrato il vaccino Pfizer/BioNTech, nell’ambito del piano varato dal Regno Unito e partito nei giorni scorsi.

Le parole del dottor Renna

Il dottor Renna ha parlato del vaccino e degli eventuali effetti collaterali che potrebbe causare, invitando tutti gli italiani a farlo nel momento in cui arriverà in Italia: “non ho sofferto particolari effetti collaterali, solo un lieve indolenzimento del deltoide dove è stata fatta l’iniezione, cosa peraltro comune ad altre vaccinazioni. Vi esorto a fare il vaccino quando sarà disponibile. È l’unico modo veramente efficace per uscire da questa pandemia e tornare, letteralmente, a riabbracciarci”.