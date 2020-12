E’ entrato nella casa del Grande Fratello Vip da poche settimane, ma Cristiano Malgioglio sta già facendo discutere. Il nuovo concorrente infatti si è lasciato scappare una frase sul Coronavirus tutt’altro che edificante, che non farà certamente piacere alla produzione. Lo showman, nonostante il GF Vip non voglia assolutamente che i nuovi arrivati parlino di quanto accade all’esterno, ha rivelato a Giulia Salemi alcuni particolari relativi alla battaglia contro il Coronavirus, tra cui la presenza di un vaccino.

La gaffe di Malgioglio

Nel parlare con Giulia Salemi, Cristiano Malgioglio si è lasciato andare ad una considerazione che il Grande Fratello Vip non è riuscito a censurare, staccando le telecamere poco dopo: “la situazione fuori è terribile. Adesso ci dovrebbe essere il vaccino, ma chi se lo fa! Ma se non è stato testato per tanto tempo che fai? Magari il virus scomparirà da solo perché sai, questo è un virus da laboratorio, non naturale“.